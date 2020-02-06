Тренер Мамун посоветовала наставнице Солдатовой подать в суд на СМИ

Тренер олимпийской чемпионки Маргариты Мамун, многократная чемпионка мира и Европы Амина Зарипова предложила тренеру Анне Дьяченко подать в суд на СМИ, которые распространили информацию о попытке суицида, якобы предпринятой воспитанницей Дьяченко — четырёхкратной чемпионкой мира по художественной гимнастике Александрой Солдатовой.

6 февраля в СМИ появилась информация, что Солдатова госпитализирована в НИИ Склифосовского после попытки суицида. Однако позже спортсменка лично опровергла эту информацию.

«Аня, подавайте в суд», — написала Зарипова в комментариях к видеообращению Солдатовой к болельщикам, опубликованному на странице Дьяченко в «Инстаграме».

Накануне глава Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова сообщила, что Солдатова пропустит этап Гран-при в Москве. Турнир состоится с 7 по 9 февраля.

Фото: «Инстаграм» Анны Дьяченко

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