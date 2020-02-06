Винер-Усманова: оставьте в покое Солдатову! Что вы лезете в душу ко всем?

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова подтвердила, что четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова не предпринимала попыток суицида, спортсменка здорова и готовится к выступлению на гала-концерте российского этапа Гран-при. Ранее с аналогичным заявлением выступила сама гимнастка.
«Вы знаете, вы пошлите своих коллег куда-нибудь подальше. Солдатова здорова как бык, всё у нее хорошо. Она сегодня была у меня на репетиции гала-концерта, а в воскресенье будет выступать на нём. Она порезалась, ей зашили рану.
СМИ могут о чём-то другом говорить? Что вы лезете в душу ко всем? Устроили целый бардак с этими вбросами идиотскими. Оставьте в покое Солдатову!» — приводит слова Винер-Усмановой РИА «Новости».
- 6 февраля 2020
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