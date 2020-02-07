«С бытовым порезом в больницу не положат». Фанаты Солдатовой усомнились в её опровержении

Вчера, 6 февраля, СМИ написали о том, что четырёхкратная чемпионка мира, 21-летняя российская гимнастка Александра Солдатова пыталась совершить самоубийство.
Вскоре спортсменка записала видео, заявив, что причиной её госпитализации послужила не попытка самоубийства, а бытовая случайность. Однако многие пользователи сети и фанаты Солдатовой усомнились в её опровержении по поводу суицида.
«Как люди могут верить в то, что в НИИ Склифосовского могут госпитализировать из-за небольшого пореза на руке? Да ещё и в отделение кризисных состояний и психосоматических расстройств. Больница факт госпитализации подтверждает, причём здесь жёлтая пресса? Даже на этом видео очевидно, что девушка находится в нестабильном эмоциональном состоянии — заплаканные глаза, отёкшее лицо, мимика. Улыбается через силу, видно, что запись сделана в больнице, а не в спортзале или дома. Можно сделать вывод, что это видео было записано, чтобы минимизировать последствия скандала, который кидает тень на всю сборную».
«После такого видео из больницы, к сожалению, лишь убедились, что в новостях сказали правду».
«Лицо прям опухшее из-за слёз. Из-за чего она, бедная, плакала? Где видео на её странице? Как можно было порезаться и решить «ну вроде надо съездить»… Бред».
«Первый вопрос — почему опровержение вышло не сразу? Второй вопрос — почему тренер прокомментировала, что вчера Саша уже звонила из больницы и якобы сдавала анализы. В-третьих, с бытовыми ранами вас в больнице никто держать не будет, в травматологии заштопают, перебинтуют и отправят домой. Я не сужу Сашу, так бывает, это её личная жизнь. Ей надо помочь, а не заставлять врать и усугублять её душевный диссонанс».
«По глазам всё видно. Жаль, что так глупо поступила и сейчас приходится оправдываться враньём».
«Сейчас будут отнекиваться. Зачем такой скандал перед Олимпиадой? Руки-то не показала. Не верю! Видео из больницы, глаза заплаканные и уставшие… Дай Бог, если СМИ врут, а не Саша сама себе и нам».
«Это ж как надо порезать руку при завтраке, чтоб пришлось ехать заклеивать рану. Тоже недавно на кухне, но почему-то максимум резала палец неглубоко. Это как раз можно самостоятельно заклеить. Очень похоже на вранье и бред. Здоровья и терпения Саше!»
«Сашу заставила Винер дать опровержение! Это удар по её репутации в первую очередь! Придумали глупые отмазки, в которые ни один здравомыслящий человек не поверит».
«Возможно, Сашу просто заставили снять оправдание, что все хорошо. Никто ведь не хочет брать такую ответственность на себя».
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