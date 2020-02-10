Украинцы осудили выступление гимнасток на Гран-при в Москве

Выступление украинских гимнасток Евы Мелещук и Кристины Пограничной на этапе Гран-при в Москве осудили на родине. Об этом свидетельствуют многочисленные негативные комментарии в «Инстаграме» главного тренера сборной Украины по художественной гимнастике Ирины Дерюгиной.
«Стыдно за таких спортсменов»
«Дно. Было бы хорошо, чтобы ты вообще на возвращалась, потому что Союз из тебя так и не вышел. Надеюсь, билет взяла в одну сторону? Пусть приснятся все 13 тысячу убитых».
«Зачем хвалиться тем, что не имеешь ни сердца, ни ума, что не уважаешь страну, в которой живешь много лет?»
«Я в шоке… Еще и кичиться своей беспринципностью!»
7 февраля министр культуры, молодёжи и спорта Украины Владимир Бородянский назвал старты украинских спортсменов в России – выступлениями на территории государства-агрессора.
Пограничная и Мелещук приняли участие в соревнованиях, которые проходили с 6 по 9 февраля. Призовых мест они не заняли. Гимнастки вошли в топ-10 в многоборье и приняли участие во всех финалах. Отметим, что Пограничная была пятой с мячом и четвёртой с обручем, а Мелещук остановилась в шаге от пьедестала в упражнениях с булавами и лентой.
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