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Бубка — Дюплантису: поднимай планку!

Бубка — Дюплантису: поднимай планку!
Другие / Лёгкая атлетика 0

Обладатель мирового рекорда в прыжках с шестом на открытом воздухе украинский легкоатлет Сергей Бубка поздравил шведа Армана Дюплантиса с установлением нового мирового достижения в этой дисциплине в помещении.

На турнире в Глазго Дюплантис преодолел планку на высоте 6,18 м, превзойдя на сантиметр свой предыдущий результат. Неделю назад в Польше молодой швед прыгнул на 6,17 м, побив рекорд француза Рено Лавиллени (6,16).

«Арман Дюплантис улучшил мировой рекорд по прыжкам с шестом до 6,18 метра в Глазго! Отличный прыжок! Мои поздравления молодому таланту и его родителям. Поднимай планку!» — написал Бубка на своей странице в «Твиттере».

Бубка в 1994 году на соревнованиях в Сестриере (Италия) преодолел планку на высоте 6,14 м.

Дюплантис во второй раз за неделю установил мировой рекорд в прыжках с шестом
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