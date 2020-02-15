Бубка — Дюплантису: поднимай планку!

Обладатель мирового рекорда в прыжках с шестом на открытом воздухе украинский легкоатлет Сергей Бубка поздравил шведа Армана Дюплантиса с установлением нового мирового достижения в этой дисциплине в помещении.

На турнире в Глазго Дюплантис преодолел планку на высоте 6,18 м, превзойдя на сантиметр свой предыдущий результат. Неделю назад в Польше молодой швед прыгнул на 6,17 м, побив рекорд француза Рено Лавиллени (6,16).

«Арман Дюплантис улучшил мировой рекорд по прыжкам с шестом до 6,18 метра в Глазго! Отличный прыжок! Мои поздравления молодому таланту и его родителям. Поднимай планку!» — написал Бубка на своей странице в «Твиттере».

Бубка в 1994 году на соревнованиях в Сестриере (Италия) преодолел планку на высоте 6,14 м.