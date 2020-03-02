«Практика приводит к совершенству». Болт показал, как готовится стать отцом

Восьмикратный олимпийский чемпион и 11-кратный чемпион мира знаменитый ямайский спринтер Усэйн Болт рассказал о том, как готовится стать отцом. Болт опубликовал на своей странице в «Инстаграме» видеоролик, где показывает, как учится собирать ребёнка на прогулку с помощью плюшевого медведя.
«Практика приводит к совершенству», — подписал видео Болт.
Видео доступно в «Инстаграме» Усэйна Болта.
В конце января Болт объявил о беременности своей невесты Каси Беннетт, с которой встречается пять лет.
За время выступлений Усэйн установил восемь мировых рекордов. На текущий момент он является обладателем мировых рекордов в беге на 100 м — 9,58; 200 м — 19,19, а также в эстафете 4×100 м — 36,84.
Он завоевал золото в беге на 100 и 200 м, а также в эстафете 4х100 м на трёх Олимпиадах подряд, но был лишён награды в эстафете с Игр в Пекине из-за положительной допинг-пробы товарища по команде Несты Картера. Болт завершил карьеру в августе 2017 года.
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