Раджабов снялся с шахматного турнира претендентов

Азербайджанский гроссмейстер Теймур Раджабов по личным причинам принял решение сняться с турнира претендентов, который пройдёт в Екатеринбурге с 15 марта по 5 апреля, сообщает официальный сайт Международной шахматной федерации. В списке участников его заменит представитель Франции Максим Вашье-Лаграв. Раджабов завоевал право выступить в турнире претендентов, выйдя в финал Кубка мира в Ханты-Мансийске.

Участие в турнире претендентов также примут россияне Александр Грищук, Кирилл Алексеенко и Ян Непомнящий, китайцы Дин Лижэнь и Ван Хао, американец Фабиано Каруана и голландец Аниш Гири.

Победитель турнира претендентов сыграет за мировую шахматную корону с действующим чемпионом мира норвежцем Магнусом Карлсеном.