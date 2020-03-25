Гендиректор ЦСКА заподозрил бывшего капитана в «сливах» матчей

Василий Славин, гендиректор гандбольного клуба ЦСКА, ранее выступавшего под названием «Спартак», прокомментировал уход из команды капитана Дмитрия Ковалёва.

«Мы скорее были удивлены его возвращению в «Чеховские медведи». Когда мы взяли его в команду, бывший клуб просто оставил его за бортом, решение о том, что контракт не будет продлен, было внезапным, о чём Дима неоднократно очень негативно высказывался. А сейчас история повторяется, только клуб другой. О каких человеческих качествах здесь можно говорить?

Поэтому нет, ситуации не удивились — Дима такой человек, у него всегда кто-то виноват, кроме него. Нужно всегда оставаться профессионалом, делать достойно свою работу — но в этом сезоне мы не увидели этого от Ковалёва ни на позиции игрока, ни на позиции капитана. Со своей стороны, мы ранее не озвучивали и нигде не публиковали никаких деталей его ухода из уважения к заслугам игрока, которого его нынешний тренер называет в интервью «человеком, который что-то сделал в жизни».

В этом сезоне ни в клубе, ни в сборной он не показал хорошего уровня игры. Посмотрите на его статистику — 40 процентов эффективности в играх против команд из первой пятёрки чемпионата. У того же Чернецова, который ещё вчера выступал за дубль в молодёжном первенстве, статистика эффективности в нападении в целом по чемпионату на 10 процентов выше, чем у «опытного игрока сборной». Это очень показательно. Про выступление Ковалёва за национальную команду зимой также нельзя сказать ничего хорошего — весь гандбольный мир был откровенно разочарован. И неудивительно — с такими показателями статистики в сборной делать нечего.

А тратить средства на гандболиста, который не в состоянии показывать должный уровень от матча к матчу, мы не можем себе позволить. Хотя отмечу, что клуб со своей стороны выполнил абсолютно все обязательства. В целом же, странно было узнать, как Дима переживает за наших болельщиков. Одной из причин расставания с игроком стали и многочисленные подозрения в «сливах» игр и ставочной истории. Как раз в тот период, когда болельщики на трибунах переживали за нас больше всего», — приводит слова гендиректора «Спорт-экспресс».