Дворкович ответил на вопрос, насколько ситуация с переносом этична в отношении Раджабова

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович заявил, что не считает ситуацию с приостановкой турнира претендентов после первого круга неэтичной по отношению к Теймуру Раджабову из Азербайджана, который снялся с соревнований из-за угрозы коронавируса. Вместо него восьмым участником соревнований стал француз Максим Вашье-Лаграв.
«Раджабов отказался от участия в турнире претендентов в связи с опасностью вируса. В этой области ФИДЕ предприняла меры максимальной защиты — дважды в день медицинские осмотры, тесты на выявление коронавируса (все ответы – отрицательные), полное отсутствие зрителей, крайне ограниченное общение со СМИ. Решение о переносе Турнира обусловлено запретом правительства РФ на международное авиасообщение, то есть продиктовано необходимостью безопасного и своевременного возвращения игроков домой. Прошла уже половина турнира, сыграно 28 ярких шахматных партий, некоторые из которых будут ещё долго изучаться и анализироваться. Эта ситуация вовсе не равноценна полной отмене турнира. Теймур принял решение, и это был его выбор. Мы гарантировали бы ему такую же безопасность и медицинский осмотр, как и остальным участникам», — сказал Дворкович в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Григорием Телингатером.
Турнир претендентов в Екатеринбурге был приостановлен в связи с запретом правительства РФ на международное авиасообщение, который вступит в силу с 27 марта.
Результаты первого круга будут сохранены. Лидерство делят россиянин Ян Непомнящий и француз Максим Вашье-Лаграв.
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