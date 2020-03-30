Режим самоизоляции в Москве будет действовать до 14 апреля, сообщает оперштаб.
Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с 30 марта будет действовать домашний режим самоизоляции для всех жителей Москвы вне зависимости от возраста. Покидать жильё разрешается лишь в некоторых случаях: для обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и иной прямой угрозы жизни и здоровью, поездок на работу, если вы обязаны ходить на работу, совершения покупок в ближайшем работающем магазине или аптеке, выгула домашних животных на расстоянии, не превышающем 100 метров от места проживания (пребывания), необходимости вынести бытовой мусор.
В ближайшее время в Москве должен быть введён специальный пропуск для выхода на улицу.
При этом домашний режим не ограничивает права граждан приезжать в город или уезжать из Москвы. Речь только о том, что нельзя без веской причины передвигаться по городу.
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