Коронавирус выявлен у 77-летнего главного тренера сборной России по спортивной гимнастике

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер национальной сборной по художественной гимнастике Ирина Винер-Усманова сообщила, что коронавирус на базе в Новогорске был выявлен 77-летнего главного тренера сборной России по спортивной гимнастике Андрея Родионенко и одного из членов команды. Спортивных гимнастов перевели в Новогорск после закрытия на карантин базы «Круглое» без проведения тестов на коронавирус.
«На второй день пришли из Федерального медико-биологического агентства, провели собрание, не получив результаты тестирования. Собрание проходило в присутствии министра спорта, который объяснил, как себя нужно вести, какие документы нужно подписать. А потом пришли анализы, и выяснилось, что у одного мальчика 2001 года рождения положительный тест на коронавирус, а также у главного тренера сборной по спортивной гимнастике.
В этом помещении находились в стороне — наши дети не контактируют ни с кем. Остальные сидели рядом, без масок, и я считаю, это, мягко говоря, неправильно. Потом мы опять ушли в своё здание, там нет ни одного постороннего — там же живут и наши повара, никто не выходит за территорию, нам предложили уехать, но я категорически сказала — я своих детей в эту «геенну огненную» не отпущу, они будут сидеть закрытыми и будут тренироваться. И что сейчас еще важнее — это карантин, мы будем находиться здесь до последней минуты, пока карантин не снимут", — приводит слова Винер-Усмановой ТАСС.
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