«Просто пришло вдохновение». Исинбаева показала, как она умеет рисовать
Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева продемонстрировала подписчикам, как она занимается рисованием условиях карантина, введение которого было обусловлено угрозой распространения коронавирусной инфекции. Бывшая спортсменка выложила в своём «инстаграме» видео сотворения рисунка.
«Вам на суд, дорогие подписчики! Как назвать этот стиль рисования, не знаю. Просто пришло вдохновение», — подписала Исинбаева видео.
Видео доступно на «Чемпионате».
Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). В мире на сегодняшний день зафиксировано более 1,4 миллиона случаев заражения. Зарегистрировано более 83 тысяч летальных исходов, более 305 тысяч человек излечилось.
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