Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

«Просто пришло вдохновение». Исинбаева показала, как она умеет рисовать

«Просто пришло вдохновение». Исинбаева показала, как она умеет рисовать
Другие / Лёгкая атлетика 0

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева продемонстрировала подписчикам, как она занимается рисованием условиях карантина, введение которого было обусловлено угрозой распространения коронавирусной инфекции. Бывшая спортсменка выложила в своём «инстаграме» видео сотворения рисунка.

«Вам на суд, дорогие подписчики! Как назвать этот стиль рисования, не знаю. Просто пришло вдохновение», — подписала Исинбаева видео.

Видео доступно на «Чемпионате».

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). В мире на сегодняшний день зафиксировано более 1,4 миллиона случаев заражения. Зарегистрировано более 83 тысяч летальных исходов, более 305 тысяч человек излечилось.

Комментарии (0)
Читайте также
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020