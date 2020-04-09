«Просто пришло вдохновение». Исинбаева показала, как она умеет рисовать

Двукратная олимпийская чемпионка по прыжкам с шестом Елена Исинбаева продемонстрировала подписчикам, как она занимается рисованием условиях карантина, введение которого было обусловлено угрозой распространения коронавирусной инфекции. Бывшая спортсменка выложила в своём «инстаграме» видео сотворения рисунка.



«Вам на суд, дорогие подписчики! Как назвать этот стиль рисования, не знаю. Просто пришло вдохновение», — подписала Исинбаева видео.

Видео доступно на «Чемпионате».

Вспышка COVID-19 была зафиксирована в конце прошлого года в Ухане (КНР). В мире на сегодняшний день зафиксировано более 1,4 миллиона случаев заражения. Зарегистрировано более 83 тысяч летальных исходов, более 305 тысяч человек излечилось.