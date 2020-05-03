Дюплантис и Лавиллени посоревновались на турнире по прыжкам с шестом в домашних условиях

Рекордсмен мира из Швеции Арман Дюплантис и олимпийский чемпион из Франции Рено Лавиллени поделили первое место на заочных соревнованиях по прыжкам с шестом, организованных в домашних условиях, сообщает Reuters. Вместе с ними соревновался двукратный чемпион мира из США Сэм Кендрикс.
По правилам мини-турнира участники должны были преодолеть планку, установленную на высоте 5 метров, максимальное количество раз за полчаса. Каждый прыгал по месту самоизоляции: Кендрикс — в Оксфорде (штат Миссисипи), Дюплантис — в Лафейетте (штат Луизиана), Лавиллени — в Клермон-Ферране (Франция). Видеотрансляция велась в социальных сетях World Athletics.
Лавиллени и Дюплантис преодолели высоту по 36 раз, в то время как Кендрикс совершил только 26 удачных прыжков. Молодой швед, ранее в этом году установивший мировой рекорд — 6,18 м, хотел добавить к регламенту ещё три минуты, чтобы определить одного победителя, но в итоге согласился разделить победу с французом.
- 3 мая 2020
-
22:11
-
21:44
-
20:11
-
17:45
-
17:31
-
13:54
-
13:36
-
11:43
-
11:12
-
10:20
-
10:02
-
09:42
-
08:31
- 2 мая 2020
-
20:42
-
20:00
-
18:33
-
17:30
-
16:54
-
16:41
-
15:37
-
14:39
-
14:10
-
13:31
-
13:21
-
12:55
-
12:14
-
12:09
-
10:09
-
09:40
-
09:33
- 1 мая 2020
-
23:52
-
20:00
-
19:21
-
18:42
-
17:48