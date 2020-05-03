Дюплантис и Лавиллени посоревновались на турнире по прыжкам с шестом в домашних условиях

Рекордсмен мира из Швеции Арман Дюплантис и олимпийский чемпион из Франции Рено Лавиллени поделили первое место на заочных соревнованиях по прыжкам с шестом, организованных в домашних условиях, сообщает Reuters. Вместе с ними соревновался двукратный чемпион мира из США Сэм Кендрикс.

По правилам мини-турнира участники должны были преодолеть планку, установленную на высоте 5 метров, максимальное количество раз за полчаса. Каждый прыгал по месту самоизоляции: Кендрикс — в Оксфорде (штат Миссисипи), Дюплантис — в Лафейетте (штат Луизиана), Лавиллени — в Клермон-Ферране (Франция). Видеотрансляция велась в социальных сетях World Athletics.



Лавиллени и Дюплантис преодолели высоту по 36 раз, в то время как Кендрикс совершил только 26 удачных прыжков. Молодой швед, ранее в этом году установивший мировой рекорд — 6,18 м, хотел добавить к регламенту ещё три минуты, чтобы определить одного победителя, но в итоге согласился разделить победу с французом.