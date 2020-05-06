Винер-Усманова считает необходимым введение в школах экзаменов по физкультуре

Президент Всероссийской федерации художественной гимнастики, главный тренер сборной Ирина Винер-Усманова призвала включить в школьную образовательную программу экзамены по физкультуре.



«Из-за отсутствия конкретных требований в действующих ныне федеральных государственных образовательных стандартах урок физической культуры стал мало похож на учебный предмет, а он очень важен. Мы сейчас видим, что за рубежом проводятся целые восстания, чтобы люди получили возможность выйти на улицу побегать и позаниматься спортом. А у нас, например, в Москве, по физической культуре сделали просто зачёт. Я считаю, что физическую культуру надо сделать экзаменом.



Необходимо ввести экзамен по физкультуре, где есть требование к сдаче норм ГТО, что расшифровывается „Готов к труду и обороне“. Наши дети должны быть готовы к труду и обороне, а не к лекарствам, которые им выписывают, и справкам, которые они предъявляют, потому что у них есть различные болезни», — цитирует Винер-Усманову ТАСС.