Синхронистка Шишкина рассказала, как выступила без купальника

Двукратная олимпийская чемпионка по синхронному плаванию Алла Шишкина рассказала историю из детства. Однажды ей пришлось выступать в одних трусах, без купальника, так как мама забыла положить его в рюкзак.
«Когда мне было 10 лет, нашу пятиэтажку сломали, а нас переселили в другой район Москвы. Родился младший брат, и родителям было сложно возить меня на тренировки. Они решили перевести меня в другой бассейн, чтобы я могла сама ездить на метро (до этого меня постоянно провожали и забирали родители).
Я проходила отборы у нескольких разных тренеров. Однажды, когда мы приехали на просмотр, мама забыла положить мне в рюкзак купальник. Что делать, пришлось плавать в трусах.
20 лет назад как-то проще ко всему относились, как мне кажется. На меня даже никто косо не смотрел, ну в трусах и в трусах», — написала спортсменка в своём «инстаграме», прикрепив текст к своему детскому фото.
Если у вас не отображается фотография, её можно посмотреть в «инстаграме» Шишкиной.
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