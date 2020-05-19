Александру Солдатову спросили, счастлива ли она. Гимнастка ответила
Российская гимнастка, четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова ответила на вопрос одной из подписчиц. Под очередной записью в «инстаграме» Солдатовой одна из пользовательниц спросила, счастлива ли спортсменка. Солдатова ответила «да».
Запись можно посмотреть в «инстаграме» Солдатовой.
21-летняя Солдатова — трёхкратная чемпионка мира в командном зачёте (2014, 2015, 2018), чемпионка мира в упражнении с лентой (2018), трёхкратная чемпионка Европы в командном зачёте (2015, 2017, 2019). В настоящее время она, как и большинство других спортсменов, пребывает на карантине, введение которого было обусловлено угрозой распространения коронавируса.
Александра Солдатова сфотографировалась в лучах солнца на рассвете
В Москве действие ограничительных мер продлили до конца мая.
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