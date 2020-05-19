Александру Солдатову спросили, счастлива ли она. Гимнастка ответила

Российская гимнастка, четырёхкратная чемпионка мира по художественной гимнастике Александра Солдатова ответила на вопрос одной из подписчиц. Под очередной записью в «инстаграме» Солдатовой одна из пользовательниц спросила, счастлива ли спортсменка. Солдатова ответила «да».

Запись можно посмотреть в «инстаграме» Солдатовой.

21-летняя Солдатова — трёхкратная чемпионка мира в командном зачёте (2014, 2015, 2018), чемпионка мира в упражнении с лентой (2018), трёхкратная чемпионка Европы в командном зачёте (2015, 2017, 2019). В настоящее время она, как и большинство других спортсменов, пребывает на карантине, введение которого было обусловлено угрозой распространения коронавируса.

Александра Солдатова сфотографировалась в лучах солнца на рассвете

В Москве действие ограничительных мер продлили до конца мая.