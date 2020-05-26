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Дисквалифицированная велогонщица Гончарова подала иск к РУСАДА в CAS

Дисквалифицированная велогонщица Гончарова подала иск к РУСАДА в CAS
Другие / Велоспорт 0

Российская велогонщика Александра Гончарова подала иск к Российскому антидопинговому агентству (РУСАДА) в Спортивный арбитражный суд (CAS). Суд зарегистрировал иск, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу CAS.

Гончарова была дисквалифицирована на четыре года за нарушение антидопинговых правил. Дисквалификация отсчитывается с 9 сентября 2019 года.

Процедура рассмотрения иска находится на ранней стадии. Не известно, когда состоится судебное заседание.

Гончарова — чемпионка России 2019 года по велоспорту на шоссе в групповой гонке.

С началом пандемии коронавируса было объявлено, что CAS временно не будет проводить заседания и рассматривать различные дела. При этом в Европе уже начали постепенно смягчать карантинные меры.

Чемпионку России по велоспорту Гончарову дисквалифицировали на 4 года
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