Глава World Athletics: санкции по отношению к ВФЛА действительно были нужны

Президент World Athletics Себастьян Коу поделился мнением о санкциях в отношении Всероссийской федерации лёгкой атлетики. По словам Коу, санкции были необходимы, учитывая многочисленные антидопинговые нарушения.
«Возможна ли отсрочка выплаты $ 5 млн штрафа по «делу Лысыенко»? Здесь всё предельно ясно. Это было решение совета, мы тогда отнеслись к этому очень серьёзно и санкции к ВФЛА не оспаривались. Санкции действительно были нужны. Так что оплата штрафа, которая должна поступить до июля, ещё ожидается.
Выдача нейтральных статусов? Мы всегда хотим поддержать чистых спортсменов, поэтому ANA-статус и был внедрён, это даёт возможность отделить чистых спортсменов от прогнившей системы. Статус ANA может быть использован, но не без оплаты принятых санкций», — цитирует Коу ТАСС.
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