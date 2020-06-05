Шубенков: российские топовые спортсмены точно не используют допинг

Чемпион мира в беге на 110 м с барьерами россиянин Сергей Шубенков выразил уверенность, что топовые российский спортсмены не употребляют допинг.
«Напрямую я не взаимодействую с президентом ВФЛА, но являюсь членом антидопингового комитета организации. У нас бывают заседания, и после длительных обсуждений мы отправляем те или иные предложения по реальной борьбе с допингом на рассмотрение президиума федерации.
Наши предложения касаются того, как можно усовершенствовать борьбу с допингом. Не по линии РУСАДА, а что может сделать именно федерация. Это либо санкции, либо превентивные меры. Мы не пытаемся изобретать велосипед и смотрим, что практикует в таких случаях World Athletics. Это либо возврат гонораров, либо отзыв лицензий у тренеров. Надо бить по карману. К сожалению, пока только такие меры работают.
Выскажу своё мнение, и здесь со мной согласен мой тренер. Наши топовые спортсмены и люди, которые претендуют на высокие места на крупных международных соревнованиях, точно не используют допинг. Элитные атлеты точно чисты, теперь надо навести порядок в регионах. Чтобы на внутрироссийских соревнованиях спортсмены не злоупотребляли препаратами», — приводят слова Шубенкова «Известия».
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