Матч-центр Новости Видео Фото Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Спортбары
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
10 лет назад (0) Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Шубенков: российские топовые спортсмены точно не используют допинг

Шубенков: российские топовые спортсмены точно не используют допинг
Другие / Лёгкая атлетика 0

Чемпион мира в беге на 110 м с барьерами россиянин Сергей Шубенков выразил уверенность, что топовые российский спортсмены не употребляют допинг.

«Напрямую я не взаимодействую с президентом ВФЛА, но являюсь членом антидопингового комитета организации. У нас бывают заседания, и после длительных обсуждений мы отправляем те или иные предложения по реальной борьбе с допингом на рассмотрение президиума федерации.

Наши предложения касаются того, как можно усовершенствовать борьбу с допингом. Не по линии РУСАДА, а что может сделать именно федерация. Это либо санкции, либо превентивные меры. Мы не пытаемся изобретать велосипед и смотрим, что практикует в таких случаях World Athletics. Это либо возврат гонораров, либо отзыв лицензий у тренеров. Надо бить по карману. К сожалению, пока только такие меры работают.

Выскажу своё мнение, и здесь со мной согласен мой тренер. Наши топовые спортсмены и люди, которые претендуют на высокие места на крупных международных соревнованиях, точно не используют допинг. Элитные атлеты точно чисты, теперь надо навести порядок в регионах. Чтобы на внутрироссийских соревнованиях спортсмены не злоупотребляли препаратами», — приводят слова Шубенкова «Известия».

Сергей Шубенков: рублюсь в компьютерные игры каждый вечер, не наигрался в детстве
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020