Джонсон: Коулман или принимает допинг, или не относится к антидопинговым усилиям всерьёз

Знаменитый американский спринтер Майкл Джонсон, четырёхкратный олимпийский чемпион и восьмикратный чемпион мира, завоевавший награды высшей пробы на каждом чемпионате мира, прошедшем в 1990-е, раскритиковал чемпиона мира в беге на 100 м Кристиана Коулмана. Причиной стало то, что двукратный чемпион мира второй раз подряд получил предупреждение, пропустив три допинг-теста за год. В прошлом году Коулман не был наказан, поскольку по результатам расследования выяснилось, что один из трёх пропусков произошёл вне определённого регламентом периода.



«После серьёзного «звоночка» в прошлом году, пропустив 3 допинг-теста, Коулман позволил этому произойти ещё раз. Теперь люди либо будут уверены, что ты принимаешь допинг, либо что ты не относишься всерьёз к антидопинговым усилиям, предпринимаемым в спорте. Почему мы должны верить в обратное?» – написал Джонсон в «Твиттере».

Чемпиона мира по лёгкой атлетике Коулмана временно отстранили за пропуск 3 допинг-тестов