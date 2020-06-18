Джонсон: Коулман или принимает допинг, или не относится к антидопинговым усилиям всерьёз

Знаменитый американский спринтер Майкл Джонсон, четырёхкратный олимпийский чемпион и восьмикратный чемпион мира, завоевавший награды высшей пробы на каждом чемпионате мира, прошедшем в 1990-е, раскритиковал чемпиона мира в беге на 100 м Кристиана Коулмана. Причиной стало то, что двукратный чемпион мира второй раз подряд получил предупреждение, пропустив три допинг-теста за год. В прошлом году Коулман не был наказан, поскольку по результатам расследования выяснилось, что один из трёх пропусков произошёл вне определённого регламентом периода.
«После серьёзного «звоночка» в прошлом году, пропустив 3 допинг-теста, Коулман позволил этому произойти ещё раз. Теперь люди либо будут уверены, что ты принимаешь допинг, либо что ты не относишься всерьёз к антидопинговым усилиям, предпринимаемым в спорте. Почему мы должны верить в обратное?» – написал Джонсон в «Твиттере».
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