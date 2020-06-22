Шахматист Дубов: в наше время Ботвинник и Таль были бы средними гроссмейстерами

Чемпион мира 2018 года по рапиду россиянин Даниил Дубов предположил, что в последнее время уровень шахмат настолько вырос, что знаменитые Михаил Ботвинник и Михаил Таль, шестой и восьмой чемпионы мира соответственно, не выделялись бы на фоне других гроссмейстеров.

«Все известные шахматисты жили в разное время и обладали разной информацией. И сейчас даже я могу сказать, что понимаю игру лучше, чем Михаил Ботвинник. Но не оттого, что я играю лучше Ботвинника, — просто шахматы изменились, и сейчас у меня больше информации, чем тогда было у него. Я прочёл книги, которых он читать не мог, я видел партии, которых он видеть не мог, и так далее.

И, безусловно, средний уровень очень сильно растет. Если бы послевоенного Ботвинника можно было перенести в наше время и дать три года на адаптацию, то он прекрасно бы понимал игру. Но если его перенести и ничего не объяснить, то в лучшем случае он был бы средним гроссмейстером. Думаю, что примерно так же сложилось бы и с Михаилом Талем. Просто время сейчас другое», — цитирует Дубова «Р-Спорт».