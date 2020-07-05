Андреа Томпсон побила мировой рекорд, подняв металлическое бревно весом 135 кг

Сильная женщина Андреа Томпсон установила новый мировой рекорд, подняв металлическую конструкцию, напоминающую по форме бревно весом 135 кг (297 фунтов). Это достижение было зафиксировано 4 июля в местечке с название Мелтон в Великобритании.
Предыдущее достижение было установлено в 2019 году и принадлежало Даниэль Ваджи, поднявшей аналогичную конструкцию весом в 129 кг (284 фунта). Новый рекорд британская спортсменка установила со второй попытки.
Томпсон четыре раза признавалась самой сильной женщиной Великобритании. В 2018 году она получила звание самой сильной женщины мира, а в прошлом году стала третьей в том же зачёте.
Любопытно, что спортивную карьеру Томсон начала случайно. В 2014 году она пришла в тренажёрный зал, чтобы похудеть к свадьбе подруги.
Видео можно посмотреть на «Чемпионате».
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