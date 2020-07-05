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Андреа Томпсон побила мировой рекорд, подняв металлическое бревно весом 135 кг

Андреа Томпсон побила мировой рекорд, подняв металлическое бревно весом 135 кг
Другие / Прочие виды спорта 0

Сильная женщина Андреа Томпсон установила новый мировой рекорд, подняв металлическую конструкцию, напоминающую по форме бревно весом 135 кг (297 фунтов). Это достижение было зафиксировано 4 июля в местечке с название Мелтон в Великобритании.

Предыдущее достижение было установлено в 2019 году и принадлежало Даниэль Ваджи, поднявшей аналогичную конструкцию весом в 129 кг (284 фунта). Новый рекорд британская спортсменка установила со второй попытки.

Томпсон четыре раза признавалась самой сильной женщиной Великобритании. В 2018 году она получила звание самой сильной женщины мира, а в прошлом году стала третьей в том же зачёте.

Любопытно, что спортивную карьеру Томсон начала случайно. В 2014 году она пришла в тренажёрный зал, чтобы похудеть к свадьбе подруги.

Видео можно посмотреть на «Чемпионате».

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