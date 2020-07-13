Губерниев: не удивлён отставкой Юрченко. Нужно сделать некое обнуление

Известный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на уход Евгения Юрченко с поста президента Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА).
«Не удивлён отставкой Юрченко. Человек приходил, чтобы попытаться ситуацию переломить, но мы видим, что не получается диалога с международными структурами. С учётом тех штрафов и отсутствия взаимопонимания, может быть, действительно нужно как-то сделать некое обнуление ситуации, чтобы попробовать ещё раз выстроить взаимоотношения с World Atletics, Себастьяном Коэ и с теми, кто принимает такие непростые решения для страны.
Мы теряем поколение спортсменов. Пять лет уже, куда стремиться нашим детям и молодёжи? Вот юный прыгун Волков, чей отец — серебряный призёр Олимпиады, а у него украли олимпийскую медаль в 1984 году из-за того, что маразматики из политбюро приняли решение не ехать в Лос-Анджелес. Он выиграл «Дружбу-1984» с результатом лучше, чем победитель Олимпийских игр, то есть у него отняли олимпийскую победу. Сейчас получается, что его сын, тоже прекрасный шестовик, ему 16 лет, и он тоже может лишиться победы. Люди теперь уже смотрят в сторону других государств, поэтому не удивлён. Посмотрим, что будет дальше, но, в любом случае, очень переживаю за нашу лёгкую атлетику. Надеюсь, может быть, эта отставка и какие-то следующие шаги будут по-настоящему конструктивными. Может быть, Юрченко даже в жертву себя принёс каким-то образом.
Его преемник? Не готов сейчас обсуждать, кто будет его преемником. Не известно, есть люди, которые с удовольствием возьмут на себя эту ношу. Это должен быть человек, не замаранный допингом и в то же время достаточно авторитетный. Естественно, любящий лёгкую атлетику, преданный королеве спорта. У нас большая страна. Думаю, найдётся такой человек», — приводит слова Губерниева Sport24.
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