Поздняков: будет контролировать расходование средств РУСАДА, как бы кто ни обижался

Глава Олимпийского комитета России (ОКР) Станислав Поздняков прокомментировал результаты углубленного аудита Российского антидопингового агентства (РУСАДА), который был инициирован ОКР и ПКР. Напомним, по его итогам были найдены нарушения финансовой деятельности агентства.
«Господин Ганус часто повторяет, что РУСАДА прошла аудит ВАДА дважды. Только это абсолютно разные вещи. Аудит ВАДА касается как раз операционных вопросов, к которым претензий нет. А вот целевое и прозрачное расходование бюджетных средств мы, безусловно, будем контролировать. И делать это самым внимательным образом, как бы на это кто ни обижался.
Результаты проверки получили в мае. Из-за пандемии буквально совсем недавно вошли в привычный рабочий режим и, всесторонне изучив отчёт, увидели, что речь может идти о возможных нарушениях финансовой деятельности со стороны менеджмента РУСАДА», — цитирует Позднякова «Р-Спорт».
Напомним, предполагаемые результаты аудита были опубликованы в одном из телеграм-каналов. Исходя из них Юрий Ганус и его сотрудники подозревались в злоупотреблении служебным положением, коррупции и нецелевом расходовании средств. Речь шла о 110 млн рублей, якобы присвоенных Ганусом в 2018–2019 годах. Помимо этого его обвинили в фальсификации подписей контрагентов, дополнительных выплатах одним и тем же сотрудникам за совмещение и 11-миллионных тратах на услуги таксопарков.
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