Российскую тяжелоатлетку Алееву отстранили по подозрению в употреблении допинга
Международная федерация тяжёлой атлетики (IWF) временно отстранила от соревнований россиянку Татьяну Алееву, которая подозревается в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщается на официальном сайте организации. В сообщении IWF указано, что в допинг-пробе 29-летней спортсменки обнаружены следы метаболита дегидрохлорметилтестостерона.
«Если выяснится, что спортсменка не совершала нарушения антидопинговых правил, соответствующее решение также будет опубликовано», — отмечается в сообщении.
Татьяна Алеева стала второй на чемпионатах Европы 2017 и 2019 годов.
Ранее генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус заявил, что допинг — угроза национальной безопасности России.
Ганус: допинг — угроза национальной безопасности России. Он отнимает будущее у детей
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