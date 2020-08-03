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Российскую тяжелоатлетку Алееву отстранили по подозрению в употреблении допинга

Российскую тяжелоатлетку Алееву отстранили по подозрению в употреблении допинга
Другие / Прочие виды спорта 0

Международная федерация тяжёлой атлетики (IWF) временно отстранила от соревнований россиянку Татьяну Алееву, которая подозревается в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщается на официальном сайте организации. В сообщении IWF указано, что в допинг-пробе 29-летней спортсменки обнаружены следы метаболита дегидрохлорметилтестостерона.

«Если выяснится, что спортсменка не совершала нарушения антидопинговых правил, соответствующее решение также будет опубликовано», — отмечается в сообщении.

Татьяна Алеева стала второй на чемпионатах Европы 2017 и 2019 годов.

Ранее генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус заявил, что допинг — угроза национальной безопасности России.

Ганус: допинг — угроза национальной безопасности России. Он отнимает будущее у детей
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