Российскую тяжелоатлетку Алееву отстранили по подозрению в употреблении допинга

Международная федерация тяжёлой атлетики (IWF) временно отстранила от соревнований россиянку Татьяну Алееву, которая подозревается в нарушении антидопинговых правил. Об этом сообщается на официальном сайте организации. В сообщении IWF указано, что в допинг-пробе 29-летней спортсменки обнаружены следы метаболита дегидрохлорметилтестостерона.

«Если выяснится, что спортсменка не совершала нарушения антидопинговых правил, соответствующее решение также будет опубликовано», — отмечается в сообщении.

Татьяна Алеева стала второй на чемпионатах Европы 2017 и 2019 годов.

Ранее генеральный директор Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Юрий Ганус заявил, что допинг — угроза национальной безопасности России.