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Бывший глава ВФЛА Балахничёв: возвращение Юрченко связано с техническими потребностями

Бывший глава ВФЛА Балахничёв: возвращение Юрченко связано с техническими потребностями
Другие / Лёгкая атлетика 0

Бывший руководитель Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничёв прокомментировал новость, согласно которой Евгений Юрченко будет исполнять обязанности главы организации до конца ноября 2020 года. По мнению Балахничёва, это связано с техническими моментами вопроса выплаты штрафа организации. ВФЛА должна выплатить более $ 5 млн World Athletics за нарушение антидопинговых правил.

«Нужно понимать все механизмы и не забывать про штраф World Athletics. Как понимаю, эти средства были найдены, но нужно совершить платёж, и правом подписи на данный момент пользуется Юрченко. Думаю, его возвращение связано с техническими потребностями. Это чисто технический момент. Но не знаю, что он будет решать дальше – вновь баллотироваться на пост главы или нет. Это личное дело. Но я убеждён, что за это время появятся новые кандидатуры», — цитирует Балахничёва РИА «Новости».

Евгений Юрченко будет исполнять обязанности главы ВФЛА до 30 ноября
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