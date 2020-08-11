Бывший глава ВФЛА Балахничёв: возвращение Юрченко связано с техническими потребностями

Бывший руководитель Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Валентин Балахничёв прокомментировал новость, согласно которой Евгений Юрченко будет исполнять обязанности главы организации до конца ноября 2020 года. По мнению Балахничёва, это связано с техническими моментами вопроса выплаты штрафа организации. ВФЛА должна выплатить более $ 5 млн World Athletics за нарушение антидопинговых правил.
«Нужно понимать все механизмы и не забывать про штраф World Athletics. Как понимаю, эти средства были найдены, но нужно совершить платёж, и правом подписи на данный момент пользуется Юрченко. Думаю, его возвращение связано с техническими потребностями. Это чисто технический момент. Но не знаю, что он будет решать дальше – вновь баллотироваться на пост главы или нет. Это личное дело. Но я убеждён, что за это время появятся новые кандидатуры», — цитирует Балахничёва РИА «Новости».
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