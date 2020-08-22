Российский легкоатлет – руководству ВФЛА: вы что там все, охренели?

Чемпион России – 2013 и победитель московского полумарафона — 2020 Ринас Ахмадеев рассказал, в каких условиях в рамках традиционного мемориала братьев Знаменских в Смоленске был проведён национальный чемпионат в беге на стайерские дистанции.

«Я просто смотрел трансляцию и, мягко говоря, недоумевал. Не буду описывать всё, там происходившее, в красках. Кто в теме, тот и так сто раз уже всё увидел и услышал.

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Стадион для проведения, видимо, выбирали долго. Тщательный отбор показал, что идеально подойдёт смоленский. Вы его видели вообще, в каком состоянии находится покрытие? Первая (да и другие) дорожка, видимо, была в неприглядном состоянии. Легче было на Эльбрусе бежать, чем там, наверное. Поэтому негодную первую дорожку пытаются реанимировать перед самым чемпионатом естественно. Чего-то там латают, заливают, красят. За сутки до старта понимают, что не вариант. Решают что?

Правильно — проводить виды выносливости по третьей дорожке. Куча серьёзных дядек, годами варящихся в этом котле, решают провести забеги на чемпионате страны во всех длинных дистанциях хуже, чем это можно было себе представить. Хотя бы неделю назад-то, о чём вообще думали??? Как это назвать? Мне хочется ругаться матом.

А ведь планировался штурм рекорда России на 10 000 м, установленного в далёком 2008 году. Топовые атлеты страны Владимир Никитин и братья Рыбаковы, вышедшие в упорной борьбе бить более чем десятилетний её рекорд, пытались сделать это по кое-как залатанной третьей дорожке в ливень. Каждый круг не ровно 400 м, а этакое число Пи. Угадай свой темп, получаешь 100 баллов на ЕГЭ по математике. И это всё в то время, когда и так наш вид спорта балансирует на краю. Тот момент, когда дно, казалось бы, вот уже успешно достигнуто, но оттуда вновь стучат, мол, извольте, можно ещё ниже спуститься. Да, во время такого тяжёлого периода пандемии, после столь постыдных событий в нашем виде спорта в целом чемпионат России решают провести именно так. Из десятков, не побоюсь этого слова, великолепных стадионов, имеющихся в стране, выбирают тот, на котором в эту пору не стыдно провести разве что первенство района. Среди ПТУ. Ох уж, это видео, на котором перед самым стартом двое судей коряво и сикось-накось, щедро петляя и выполняя зигзаги, отмерили рулеткой круг, решив, что бежать надо будет не 25 кругов, а 24 с хвостиком. И так сойдёт.

Как это назвать? Сначала думал отметить все европейские федерации и знакомых зарубежных атлетов, чтобы посмотрели, как у нас королева спорта встаёт с колен, но потом решил не выносить сор из избы. Хотелось бы задать один простой вопрос нашему спортивному руководству? Вы что там все, охренели?» — написал Ахмадеев на своей странице в «Инстаграме».