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«Синара» обыграла «Тюмень» и стала бронзовым призёром чемпионата России по мини-футболу

«Синара» обыграла «Тюмень» и стала бронзовым призёром чемпионата России по мини-футболу
Другие / Мини-футбол 0

Мини-футбольный клуб «Синара», представляющий Екатеринбург, обыграл «Тюмень» из одноимённого города в четвёртом матче за бронзовые медали Суперлиги. Таким образом, счёт в противостоянии стал 3-1 и «Синара» заняла третье место чемпионате России по мини-футболу.

Основное время четвёртого матча завершилось со счётом 4:2. В составе «Синары» голы забили Сергей Сорокин (8-я минута), Валерий Демин (19-я) и Дмитрий Прудников (56-я и 58-я). У проигравших отличились Вилиан Лоуренко (7-я минута) и Сергей Абрамович (25-я).

Вчера определился победитель Суперлиги — им стал МФК «КПРФ», который, не проиграв ни одного матча в ходе плей-офф, впервые стал чемпионом России по мини-футболу.

«Тюмень», проигравшая в серии за третье место, в прошлом году стала победительницей Суперлиги.

МФК «КПРФ» впервые в истории стал чемпионом России по мини-футболу
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