«Синара» обыграла «Тюмень» и стала бронзовым призёром чемпионата России по мини-футболу

Мини-футбольный клуб «Синара», представляющий Екатеринбург, обыграл «Тюмень» из одноимённого города в четвёртом матче за бронзовые медали Суперлиги. Таким образом, счёт в противостоянии стал 3-1 и «Синара» заняла третье место чемпионате России по мини-футболу.



Основное время четвёртого матча завершилось со счётом 4:2. В составе «Синары» голы забили Сергей Сорокин (8-я минута), Валерий Демин (19-я) и Дмитрий Прудников (56-я и 58-я). У проигравших отличились Вилиан Лоуренко (7-я минута) и Сергей Абрамович (25-я).



Вчера определился победитель Суперлиги — им стал МФК «КПРФ», который, не проиграв ни одного матча в ходе плей-офф, впервые стал чемпионом России по мини-футболу.



«Тюмень», проигравшая в серии за третье место, в прошлом году стала победительницей Суперлиги.

МФК «КПРФ» впервые в истории стал чемпионом России по мини-футболу