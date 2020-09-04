Федерация велоспорта России досрочно завершила Гран-при после смерти спортсмена

Федерация велосипедного спорта России (ФВСР) вместе с руководством московского велоспорта приняли решение отменить заключительный день соревнований Гран-при Москвы по трековым гонкам, который проходил с 3 сентября в Крылатском, сообщает пресс-служба ФВСР.

4 сентября во время групповой гонки 22-летний Павел Свешников потерял сознание и упал. Несмотря на оперативную медицинскую помощь, которая была оказана бригадой, находящейся на треке, а также усилия медиков, прибывших по вызову на велодром в Крылатском, жизнь спортсмену не удалось спасти.

Утром 5 сентября участники Гран-при придут на велотрек, чтобы почтить память Павла Свешникова минутой молчания.

На чемпионате России по велоспорту на треке 2018 года Павел Свешников занял второе место в мэдисоне, на Кубке России — 2019 стал победителем в гонке по очкам.