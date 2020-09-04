Матч-центр Новости Видео Таблица переходов РПЛ Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Конкурс за 300 тыс. Иконы спорта
Показать ещё Все новости
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная / Другие / Новости /

Федерация велоспорта России досрочно завершила Гран-при после смерти спортсмена

Федерация велоспорта России досрочно завершила Гран-при после смерти спортсмена
Другие / Велоспорт 0

Федерация велосипедного спорта России (ФВСР) вместе с руководством московского велоспорта приняли решение отменить заключительный день соревнований Гран-при Москвы по трековым гонкам, который проходил с 3 сентября в Крылатском, сообщает пресс-служба ФВСР.

4 сентября во время групповой гонки 22-летний Павел Свешников потерял сознание и упал. Несмотря на оперативную медицинскую помощь, которая была оказана бригадой, находящейся на треке, а также усилия медиков, прибывших по вызову на велодром в Крылатском, жизнь спортсмену не удалось спасти.

Утром 5 сентября участники Гран-при придут на велотрек, чтобы почтить память Павла Свешникова минутой молчания.

На чемпионате России по велоспорту на треке 2018 года Павел Свешников занял второе место в мэдисоне, на Кубке России — 2019 стал победителем в гонке по очкам.

Велогонщик Павел Свешников умер после потери сознания на Гран-при Москвы
Комментарии (0)
Новости. Другие
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2020