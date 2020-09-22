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Задержаны два человека из команды Кинтаны в рамках допинг-расследования на «Тур де Франс»

Задержаны два человека из команды Кинтаны в рамках допинг-расследования на «Тур де Франс»
Другие / Велоспорт 0

Французская полиция задержала двух человек в рамках расследования, открытого по подозрению в использовании допинга командой Arkea-Samsic на престижной веломногодневке «Тур де Франс». Об этом сообщает Reuters. Лидером коллектива, оказавшегося под подозрением, является известный колумбийский велогонщик Наиро Кинтана, победитель «Джиро д’Италия» и «Вуэльты», призёр общего зачёта «Тур де Франс».

Имя Кинтаны не упоминается в расследовании, однако сообщается, что задержанные «входили в близкое окружение ведущего гонщика», которым считается 30-летний Кинтана. В рамках обысков в личных вещах подозреваемых полиция обнаружила лекарства и приспособления, при помощи которых можно нарушить антидопинговые правила.

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