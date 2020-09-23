Олимпийская чемпионка Алла Шишкина рассказала, как попала в сборную России

Двукратная олимпийская чемпионка, 14-кратная чемпионка мира по синхронному плаванию Алла Шишкина рассказала историю попадания в сборную России в цифрах.

«Каково это, когда вся жизнь неразрывно связана со спортом? Немного моей истории в цифрах.

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1996 год. Мне 7 лет, прихожу в секцию синхронного плавания. Берут очень быстро, потому что уже умею плавать и сижу на шпагатах. Тренировки 3 раза в неделю по 3 часа.

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2000 год. Мне 10 лет, перехожу к другому тренеру. Как покажет время, это один из самых важных шагов в жизни. Начинаю делать не только фигуры, но и произвольные программы. Открывается совершенно другой мир синхронного плавания. Встаю в дуэт, делаю соло. Тренировки становятся ежедневными, кроме воскресенья. По 4–5 часов в день.

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2001–2005. В 14 получаю звание МС, с дуэтом и группой становимся чемпионами Москвы и России. Мой тренер уезжает в Венгрию, и я попадаю к другому педагогу. Делаем дуэт с новой партнёршей. Поступаю в УОР и могу тренироваться ещё больше, тренировки становятся двухразовыми.

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2006 год. Возвращается мой тренер. Мне 16 лет. Счастью нет предела, но форма оставляет желать лучшего. Начинаем готовиться к юниорской сборной. За год делаем невозможное, и я прихожу к хорошим результатам в плавании и технике. Ежедневные тренировки 2 раза в день, по 3–4 часа каждая.

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2007 год. Не попадаю в юниорскую сборную. Всерьёз думаю об уходе из спорта. С утра тренируюсь, а во второй половине дня работаю в турагентстве. Тренировка с 8 до 12, 6 дней в неделю.

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2008 год. После Олимпийских игр в Пекине прохожу отбор в национальную команду. Из 25 претенденток занимаю 5-е место и еду на первый сбор в Раменское. Живём на базе, домой уезжаем раз в неделю. Тренировки по 9–10 часов в день. Мне 19 лет», — написала Шишкина на своей странице в «Инстаграме».

Фото можно посмотреть на странице Аллы Шишкиной в «Инстаграме».