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Гандболистки ЦСКА одержали вторую победу в Лиге чемпионов

Гандболистки ЦСКА одержали вторую победу в Лиге чемпионов
Другие / Гандбол 0

Гандболистки московского ЦСКА на своей площадке в матче Лиги чемпионов обыграли румынский клуб «Рымнику Вылча» со счётом 30:20. Самой результативной в составе хозяек площадки стала Елена Михайличенко, забившая 9 мячей, 4 раза отличилась Екатерина Ильина, три мяча записала на свой счёт Полина Горшкова.

Это вторая победа дебютанта Лиги чемпионов ЦСКА в трёх матчах. Ещё одну встречу москвички завершили вничью. ЦСКА вышел на первое место в группе В, однако ближайшие соперницы из французского «Береста» и датского «Оденсе» ещё не провели свои матчи третьего тура.

В следующем матче турнира армейские гандболистки 11 октября на выезде сыграют с дортмундской «Боруссией».

Гандбол. Лига чемпионов. Женщины
Группа В. Третий тур

ЦСКА (Москва) — «Рымнику Вылча» (Румыния) — 30:20 (14:11)

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