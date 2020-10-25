Нагорный — о Хабибе: множество спортсменов мечтают именно так завершить карьеру!

Трёхкратный чемпион мира по спортивной гимнастике Никита Нагорный отреагировал на победное завершение карьеры чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова. Нагорный опубликовал совместное фото с Хабибом.

«Без лишних слов! Множество спортсменов мечтают именно так завершить профессиональную карьеру! Достойный пример! Легенда UFC!» — написал Нагорный.

Фото можно посмотреть на странице Никиты Нагорного в «Инстаграме».

На «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 254. В его главном событии встречались чемпион промоушена в лёгком весе Хабиб и обладатель временного титула в этой весовой категории. Победу во втором раунде одержал российский боец.



Хабиб Нурмагомедов в третий раз защитил титул, победив во втором раунде после успешного болевого приёма Джастина Гэтжи. Сразу после победы Нурмагомедов объявил о завершении карьеры. Он ушёл из спорта в статусе небитого чемпиона. Хабиб трижды защитил титул. За профессиональную карьеру Нурмагомедов провёл 29 встреч, победив во всех из них.