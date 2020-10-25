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Нагорный — о Хабибе: множество спортсменов мечтают именно так завершить карьеру!

Нагорный — о Хабибе: множество спортсменов мечтают именно так завершить карьеру!
Другие / Прочие виды спорта 0

Трёхкратный чемпион мира по спортивной гимнастике Никита Нагорный отреагировал на победное завершение карьеры чемпиона UFC в лёгком весе Хабиба Нурмагомедова. Нагорный опубликовал совместное фото с Хабибом.

«Без лишних слов! Множество спортсменов мечтают именно так завершить профессиональную карьеру! Достойный пример! Легенда UFC!» — написал Нагорный.

Фото можно посмотреть на странице Никиты Нагорного в «Инстаграме».

На «Бойцовском острове» в Абу-Даби (ОАЭ) завершился турнир по смешанным единоборствам UFC 254. В его главном событии встречались чемпион промоушена в лёгком весе Хабиб и обладатель временного титула в этой весовой категории. Победу во втором раунде одержал российский боец.

Хабиб Нурмагомедов в третий раз защитил титул, победив во втором раунде после успешного болевого приёма Джастина Гэтжи. Сразу после победы Нурмагомедов объявил о завершении карьеры. Он ушёл из спорта в статусе небитого чемпиона. Хабиб трижды защитил титул. За профессиональную карьеру Нурмагомедов провёл 29 встреч, победив во всех из них.

Фантастическая победа Хабиба! Орёл поймал американца на болевой приём. Видео
Борьба Нурмагомедова по-прежнему решает. Никто не может ей противостоять.
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