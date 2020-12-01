Бобровникова: на ЧЕ нас полностью изолируют от внешнего мира

Олимпийская чемпионка по гандболу Владлена Бобровникова рассказала об опыте игры в период пандемии и о том, какие условия ждут сборную России во время пребывания на чемпионате Европы.

«За время пандемии удалось повидать разные страны и города, понять, что люди по всему миру относятся к происходящему вокруг по-разному. В Румынии очень строгие правила и маски просят надевать даже на улице. А в Дании болельщики находились на трибунах без средств индивидуальной защиты, что немыслимо для наших домашних игр.



Тем не менее нас уже предупредили, что на чемпионате Европы правила будут куда более строгими. Можно сказать, нас полностью изолируют от внешнего мира. Покидать гостиницу будет строго запрещено, а после игры даже не сможем вернуться в раздевалку. С площадки прямиком отправимся в автобус и поедем в отель. Таких строгих регламентов нет даже в Лиге чемпионов, где после матчей мы моемся и делаем некоторые восстановительные процедуры прямо на арене.



Считаю, что это не совсем хорошо, поскольку тот же дренажный массаж необходимо делать сразу после игры, так же как и опускать ноги в бочку со льдом. Пока непонятно, далеко ли от арены разместится сборная и как это скажется на восстановлении», — цитирует Бобровникову пресс-служба Олимпийского комитета России.

Чемпионат Европы по гандболу состоится с 3 по 20 декабря в Дании.