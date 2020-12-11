Главный тренер сборной Черногории расстроен поражением в матче с Россией на ЧЕ по гандболу

Главный тренер женской сборной Черногории по гандболу Ким Расмуссен прокомментировал поражение в матче с Россией на чемпионате Европы в Дании со счётом 23:24.
«В гандболе всё решают мелкие детали, и я думаю, что во втором тайме эти детали сыграли не в нашу пользу. Решать исход матчей просто, однако нужно, чтобы у тебя всё получалось, чтобы всё работало в нужном направлении. В этот раз подобные мелкие детали были не на нашей стороне. Это расстраивает, потому что девушки отдали все силы на площадке», — приводит слова Расмуссена официальный сайт соревнований.
Сегодня, 11 декабря, сборная России сыграет с Францией. Черногория свой следующий матч проведёт 13 декабря — со Швецией.
Российские гандболистки ни разу не выигрывали чемпионат Европы. В 2018 году они завоевали серебро.
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