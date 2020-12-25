«Лучше ужасный конец, чем ужас без конца». Олег Матыцин — о решении CAS по России

Министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин поделился мнением о решении Спортивного арбитражного суда (CAS) по иску Всемирного антидопингового агентства (ВАДА) в отношении Российского антидопингового агентства (РУСАДА).
«Лучше ужасный конец, чем ужас без конца. Окончание не ужасное, оно ведёт к наложению санкций к спортсменам и РФ. Но положительно то, что это два года. Допуск спортсменов на общих основаниях решён положительно. Те соревнования, которые мы получили, останутся. Все, кроме ОИ и ЧМ, не включены в этот список, раньше формулировка была шире. Сегодня мы должны решать главную задачу: как выстроить систему, чтобы не повторить ошибок прошлого. Сделать систему противодействию допингу и быть проактивными к защите наших спортменов. Нужно перевернуть страницу и двигаться дальше.
Я придерживаюсь юридической стороны вопроса. Если стороны примут решение о возможности публикации полного отчёта, оно будет реализовано. Минспорта не является стороной процесса. ВАДА и РУСАДА обмениваются мнениями по поводу публикации полного отчёта. Российская сторона не припятствует, мы открыты к диалогу, и нам нечего скрывать. Мы самодостаточная страна, мы одни из самых надёжных партнёров. Мы оказались под перекрёстном огнём, но сразу заявили, что готовы работать и всё искоренять», — передаёт слова Матыцина корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.
Напомним, 17 декабря CAS принял решение отстранить российских спортсменов от участия в международных соревнованиях под государственным флагом до 16 декабря 2022 года. Под запрет подпадут Олимпиада и чемпионаты мира. При этом россияне, которые отбывали дисквалификацию за допинг, смогут принять участие в Олимпийских играх без каких-либо ограничений.
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