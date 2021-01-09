«Очень неплохой изгиб гитары!» Губерниев отреагировал на новое фото Ефимовой

Трёхкратный призёр летних Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы российская пловчиха Юлия Ефимова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» новые фотографии. 28-летняя россиянка позирует на фоне пальм в жёлто-чёрном костюме для фитнеса, подчёркивающем её фигуру.
«Всем ярких и позитивных выходных», — подписала фото Ефимова.
Фото можно посмотреть на странице Юлии Ефимовой в «Инстаграме».
Снимки не остались без внимания известного комментатора Дмитрия Губерниева. «Очень неплохой изгиб гитары!» — написал он.
Щедры на комплименты были и другие подписчики спортсменки:
thunder_arturo: «Ну, незаконно быть такой красивой!»
dimon_gera: «Вы прекрасны, уважение и респект!»
aleksandr_grukhin: «Богиня!»
azarov_aleksej: «Спортсменка, комсомолка и просто хороший человек».
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