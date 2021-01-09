«Очень неплохой изгиб гитары!» Губерниев отреагировал на новое фото Ефимовой

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Трёхкратный призёр летних Олимпийских игр, шестикратная чемпионка мира, семикратная чемпионка Европы российская пловчиха Юлия Ефимова опубликовала на своей странице в «Инстаграме» новые фотографии. 28-летняя россиянка позирует на фоне пальм в жёлто-чёрном костюме для фитнеса, подчёркивающем её фигуру.

«Всем ярких и позитивных выходных», — подписала фото Ефимова.

Фото можно посмотреть на странице Юлии Ефимовой в «Инстаграме».

Снимки не остались без внимания известного комментатора Дмитрия Губерниева. «Очень неплохой изгиб гитары!» — написал он.

Щедры на комплименты были и другие подписчики спортсменки:



thunder_arturo: «Ну, незаконно быть такой красивой!»

dimon_gera: «Вы прекрасны, уважение и респект!»



aleksandr_grukhin: «Богиня!»



azarov_aleksej: «Спортсменка, комсомолка и просто хороший человек».