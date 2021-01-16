Семерых гонщиков Bora-Hansgrohe сбила машина во время тренировочного сбора в Италии
Семеро гонщиков велокоманды Bora-Hansgrohe были сбиты машиной во время тренировочного сбора на севере Италии, информирует Cyclingnews.com. Отмечается, что по меньшей мере трое из них были госпитализированы. Речь идёт о Вилко Кельдермане, Рюдигере Селиге и Андреасе Шиллингере.
«Их сбила машина, но о каких-то подробностях, которые позволят пролить свет на произошедшее, я пока сказать не могу», — сказал представитель команды.
Сообщается, что у Кельдермана и Селига сотрясение мозга. В настоящее время в отношении них проводятся дополнительные обследования. Остальные четверо гонщиков, которые стали участниками происшествия, вернулись в гостиницу, где базируется команда. Они отделались лишь незначительными травмами.
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