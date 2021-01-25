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«Не жадничайте». Владимир Путин призвал вузы выделять средства на развитие спорта

«Не жадничайте». Владимир Путин призвал вузы выделять средства на развитие спорта
Другие / Прочие виды спорта 0
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Президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с учащимися по случаю Дня российского студенчества призвал вузы выделять средства на развитие спорта.

«Если уж построили такие сооружения, то на форму и на проезд можно найти деньги. Кстати говоря, не знаю, можно посмотреть нормативную базу. Можно на эти цели направлять и внебюджетные средства самих высших учебных заведений. Вопрос только приоритетов, на что направлять. Я думаю, что физическая культура, спорт безусловно должны такими приоритетами быть в любом вузе, а не только в специализированном.

Я поговорю сейчас, насколько это возможно в рамках федерального бюджета, дополнительные средства выделить. Но и по линии соответствующих министерств и ведомств такие средства нужно предусмотреть. Обязательно с коллегами на этот счёт переговорю. Хочу обратиться к руководителям высших учебных заведений: тоже не жадничайте, пожалуйста, на это из своих внебюджетных доходов. Тоже предусматривайте деньги на цели, о которых сейчас было сказано», — цитирует Путина РИА «Новости».

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