Глава федерации гандбола Египта отреагировал на ситуацию с отравлением словенцев на ЧМ

Президент федерации гандбола Египта Хишам Наср прокомментировал скандал, случившийся на мужском чемпионате мира. 12 игроков сборной Словении отравились перед решающим матчем основного раунда с хозяевами соревнований египтянами. Матч в итоге состоялся и завершился вничью 25:25. Благодаря этому результату египтяне вышли в четвертьфинал.

Федерация гандбола Словении выпустила заявление, в котором рассказала, как игроки мучились от боли и рвоты, и упрекнула египтян в плохой организации чемпионата мира.

«Не надо распространять слухи. Турнир профессионально организован под надзором международной федерации. Отель, в котором проживает сборная Словении, высочайшего уровня. В этом отеле живут и некоторые другие команды. Они все едят в одном месте. Жалоб на еду ни у кого не было», — цитирует Насра Sky News Arabia.