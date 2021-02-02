Ассоциация по спортивному праву: комментарий по Шубенкову Алексеев давал как частное лицо

В Ассоциации по спортивному праву прокомментировали высказывание председателя комиссии по спортивному праву Ассоциации юристов России Сергея Алексеева, который представляет интересы чемпиона мира по лёгкой атлетике Сергея Шубенкова. Алексеев ранее сказал, что речь о дисквалификации Шубенкова пока не идёт, потому что неизвестно, был препарат или нет.



«Сергей Алексеев комментировал дело как спортивный юрист, председатель комиссии Ассоциации по спортивному праву. Видимо, произошло недопонимание. Алексеев не является представителем Шубенкова», — заявили в пресс-службе ассоциации корреспонденту «Чемпионата» Салавату Муртазину.



Напомним, ранее в СМИ появилась информация о положительном результате допинг-теста чемпиона мира в беге на 110 метров с барьерами Сергея Шубенкова. Дал свой комментарий по этому поводу и сам Сергей.

Представитель Шубенкова: о дисквалификации речь пока не идёт. Неизвестно, был ли препарат