Левон Аронян решил покинуть Армению и выступать за команду США

Сильнейший шахматист Армении Левон Аронян сообщил о намерении покинуть страну и выступать за команду США. Своё решение он объяснил отсутствием государственной поддержки, изменившимся отношением нового руководства страны к шахматам в целом и к нему лично в частности.

«Прошлый год был слишком тяжёлым для всех нас: эпидемия, война в моём случае, также личные невзгоды и абсолютное равнодушие государства к армянским шахматам. Передо мной стоял выбор завершить карьеру или переехать туда, где меня ценят.

После более чем года ожидания выполнения обещаний действующего правительства понял, что вынужден принять переломное решение и покинуть родную страну. Очевидно, что каждый год ожидания перемен — зря потраченный год моей спортивной карьеры.

Все мои попытки приостановить разрушительные решения в сфере шахмат провалились. Новой власти до сих пор не удалось объяснить, что шахматы — это великое наследие нашей страны и что успехи в этой сфере — это, пожалуй, одно из самых больших достижений Армении.

Много лет получал привлекательные предложения из разных стран. В том числе известный американский меценат и любитель шахмат Рекс Синкфилд каждый год повторял предложение переехать в США. Хочу выразить ему благодарность за то, что он всё ещё верит в меня. Спасибо также Фабиано Каруане, который, являясь сильнейшим игроком США, поддерживает меня и разделяет моё решение стать товарищами по команде», — написал Аронян на своей странице в «Фейсбуке».