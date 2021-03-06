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Елистратов стал серебряным призёром ЧМ по шорт-треку на дистанции 500 м

Олимпийский чемпион в эстафете россиянин Семён Елистратов стал серебряным призёром чемпионата мира по шорт-треку на дистанции 500 м. Первенство мира проходит в Дордрехте (Нидерланды).



Быстрее Елистратова был лишь Лю Шаоань из Венгрии, бронза досталась итальянцу Пьетро Сигелю.

На аналогичной дистанции у женщин золото выиграла Сюзанна Шультинг из Голландии, второй стала итальянка Арианна Форнтана, третьей — ещё одна голландка Сельма Поустма.

Сегодня, 6 марта, Семён также завоевал бронзу на дистанции 1500 метров.



Шорт-трек. Чемпионат мира. Дордрехт, Нидерланды

Мужчины. 500 м



1. Лю Шаоань (Венгрия) – 40, 524.

2. Семён Елистратов (Россия) – 40,603.

3. Пьетро Сигель (Италия) – 40,673

...6. Константин Ивлиев (Россия) – 45,018.

Женщины. 500 м

1. Сюзанна Шультинг (Голландия) – 42,661

2. Арианна Форнтана (Италия) – 42,719.

3. Сельма Поустма (Голландия) – 42,850

...5. Софья Просвирнова (Россия) — DNF

...14. Екатерина Ефременкова (Россия) – 43,724

...16. Евгения Захарова (Россия) – 43,767.