Елистратов стал серебряным призёром ЧМ по шорт-треку на дистанции 500 м

Олимпийский чемпион в эстафете россиянин Семён Елистратов стал серебряным призёром чемпионата мира по шорт-треку на дистанции 500 м. Первенство мира проходит в Дордрехте (Нидерланды).
Быстрее Елистратова был лишь Лю Шаоань из Венгрии, бронза досталась итальянцу Пьетро Сигелю.
На аналогичной дистанции у женщин золото выиграла Сюзанна Шультинг из Голландии, второй стала итальянка Арианна Форнтана, третьей — ещё одна голландка Сельма Поустма.
Сегодня, 6 марта, Семён также завоевал бронзу на дистанции 1500 метров.
Шорт-трек. Чемпионат мира. Дордрехт, Нидерланды
Мужчины. 500 м
1. Лю Шаоань (Венгрия) – 40, 524.
2. Семён Елистратов (Россия) – 40,603.
3. Пьетро Сигель (Италия) – 40,673
...6. Константин Ивлиев (Россия) – 45,018.
Женщины. 500 м
1. Сюзанна Шультинг (Голландия) – 42,661
2. Арианна Форнтана (Италия) – 42,719.
3. Сельма Поустма (Голландия) – 42,850
...5. Софья Просвирнова (Россия) — DNF
...14. Екатерина Ефременкова (Россия) – 43,724
...16. Евгения Захарова (Россия) – 43,767.
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