Гандболистка сборной России – о «пузыре» в Венгрии: даже в душ в раздевалке нельзя сходить

Правый крайний сборной России по гандболу Юлия Манагарова рассказала об условиях пребывания и о графике на квалификационном турнире в Венгрии.
«Всё организовано примерно так же, как и на чемпионате Европы в Дании. Никто никуда не выходит, все всегда в масках, сдаём тесты каждый день. И на этих тестах ощущение, что у нас хотят найти в носу незнамо что — так глубоко их засовывают. И тоже находимся только в гостинице и на арене, плюс автобус между ними. Даже в душ в раздевалке нельзя сходить. Но мы уже привыкли к таким правилам.
Когда играешь поздний матч, день длится долго. Хорошо, что тренируемся с утра – пока поработали, замялись, уже скоротали время. Стараешься адаптироваться, не жить по российскому времени. Иначе получается, что встал в 8 утра по местному, а играешь в 10 вечера по московскому — об этом лучше не думать», — приводит слова Манагаровой Федерация гандбола России.
Накануне, обыграв Казахстан, сборная России гарантировала себе путёвку на Олимпийские игры в Токио. Напомним, россиянки являются действующими победительницами ОИ. Сегодня, 21 марта, в заключительном матче отборочного турнира Россия сыграет с Венгрией.
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