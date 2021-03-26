В ВАДА отреагировали на решение Олега Матыцина временно оставить пост главы ФИСУ

Во всемирном антидопинговом агентстве (ВАДА) сообщили, что решение о возвращении министра спорта России Олега Матыцина на пост президента Международной федерации университетского спорта (ФИСУ) после окончания срока санкций будет регулироваться лишь внутри ФИСУ.

Согласно решению Спортивного арбитражного суда, российским чиновникам запрещено занимать руководящие посты в международных федерациях до 16 декабря 2022 года.

«Решение CAS распространяется на двухлетний период, который заканчивается 16 декабря 2022 года. Вопросы, связанные с управлением ФИСУ после 16 декабря 2022 года, выходят за рамки решения CAS и должны определяться ФИСУ», — приводит слова представителей ВАДА ТАСС.

На посту президента ФИСУ Матыцина заменил вице-президент Леонц Эдер.