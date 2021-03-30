Представлена эмблема Олимпийских игр 2026 года

Международный олимпийский комитет (МОК) представил официальную эмблему зимних Олимпийских игр 2026 года, которые пройдут с 6 по 22 февраля в двух городах Италии – Милане и Кортине-д'Ампеццо.

Символ Олимпиады впервые за всю историю проведения ОИ выбрали с помощью онлайн-голосования. Оно проходило на официальном сайте Олимпиады-2026.

Победил логотип под названием Logo Futura («Логотип будущего»), он набрал 74% голосов. Всего в голосовании приняли участие 871 тыс. человек. На эмблеме изображено число 26, нарисованное в сером цвете.

Фото доступно в официальном «твиттере» МОК.

В предыдущий раз Италия принимала зимнюю Олимпиаду в 2006 году, тогда Игры прошли в Турине. Ранее, в 1956 году, сборная СССР впервые приняла участие в зимней Олимпиаде, которая проходила в Кортине-д'Ампеццо.