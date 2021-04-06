Анастасия Анзорова завоевала бронзовую медаль на чемпионате Европы по тяжёлой атлетике

Россиянка Анастасия Анзорова завоевала бронзовую медаль в весовой категории до 64 килограммов на чемпионате Европы по тяжёлой атлетике, который проходит в Москве.

Анастасия в сумме показала результат 222 кг (100 кг в рывке + 122 кг в толчке). Четырёхкратной чемпионкой Европы стала румынская спортсменка Лоредана Тома (244), второе место заняла представительница Великобритании Сара Дэвис (230). Ещё одна российская тяжелоатлетка Яна Кондрашова стала восьмой (209).



Тяжёлая атлетика. Чемпионат Европы. Москва

Женщины. До 64 кг



1. Лоредана Тома (Румыния) – 244 (114+130)

2. Сара Дэвис (Великобритания) – 230 (101+129)

3. Анастасия Анзорова (Россия) – 222 (100+122)

...8. Яна Кондрашова (Россия) – 209 (96+113).