Тимур Наниев завоевал бронзу на чемпионате Европы по тяжёлой атлетике в Москве

Россиянин Тимур Наниев завоевал бронзовую медаль в весовой категории до 109 кг на чемпионате Европы по тяжёлой атлетике в Москве. По сумме двоеборья Наниев поднял 401 кг (184 кг в рывке + 217 кг в толчке).

Чемпионом Европы стал серебряный призёр первенства планеты украинец Дмитрий Чумак с результатом 407 кг (181+226). Второе место занял болгарин Христо Христов — 406 кг (186+220).

Ещё один представитель России Хас-Магомед Балаев занял восьмое место — 381 кг (175+206).

Для 26-летнего Наниева это вторая медаль чемпионатов Европы. В 2014 году он был серебряным призёром. Для мужской сборной России бронза Наниева — первая медаль в двоеборье на домашнем чемпионате Европы.

Тяжёлая атлетика. Чемпионат Европы. Москва

Мужчины. До 109 кг

1. Дмитрий Чумак (Украина) — 407 (181+226).

2. Христо Христов (Болгария) — 406 (186+220).

3. Тимур Наниев (Россия) — 401 (184+217)…

8. Хас-Магомед Балаев (Россия) — 381 (175+206).