Скорович — о победе в отборе на ЧЕ-2022: хотелось поставить в конце «восклицательный знак»

Старший тренер сборной России по мини-футболу Сергей Скорович подвёл итоги матча с командой Грузии (3:0) и всего отборочного цикла чемпионата Европы — 2022.
«Мы заканчивали сегодня квалификационный турнир, и нам хотелось поставить в конце «восклицательный знак», подтверждающий достигнутый нами результат и хорошую работу на протяжении всей дистанции. Нам удалось победить во всех шести матчах, это радует. Особенно приятно, что мы сыграли несколько матчей на ноль.
Обычно я не выделяю кого-то персонально. Для нас самое главное — команда и её достижения. На протяжении всего этого турнира команда была единым целым, и это меня очень порадовало. Мы стартовали с двух сухих побед и закончили сухой победой, причём показывая очень качественную игру с весьма непростыми соперниками, как могло бы кому-то показаться. Прежде всего у нас была Команда, которая работала на этот общий результат. Как я всегда говорю, за ноль в собственные ворота отвечает вся команда, а не только вратарь. Здесь можно выделить каждого, начиная от вратарей и заканчивая теми игроками, которые сегодня были травмированы и не смогли принять участие в игре с Грузией», — приводит слова Скоровича пресс-служба АМФР.
- 12 апреля 2021
-
21:17
-
19:15
-
18:49
-
17:49
-
16:00
-
14:55
-
11:07
-
09:36
-
09:30
-
04:05
-
00:59
- 11 апреля 2021
-
21:38
-
20:25
-
19:47
-
19:34
-
19:05
-
18:46
-
18:04
-
17:49
-
17:28
-
15:13
-
10:56
-
01:02
-
00:46
- 10 апреля 2021
-
23:56
-
23:02
-
22:41
-
21:13
-
19:33
-
18:41
-
18:20
-
11:57
-
11:06
-
01:56
- 9 апреля 2021
-
23:12