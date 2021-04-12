Скорович — о победе в отборе на ЧЕ-2022: хотелось поставить в конце «восклицательный знак»

Старший тренер сборной России по мини-футболу Сергей Скорович подвёл итоги матча с командой Грузии (3:0) и всего отборочного цикла чемпионата Европы — 2022.



«Мы заканчивали сегодня квалификационный турнир, и нам хотелось поставить в конце «восклицательный знак», подтверждающий достигнутый нами результат и хорошую работу на протяжении всей дистанции. Нам удалось победить во всех шести матчах, это радует. Особенно приятно, что мы сыграли несколько матчей на ноль.

Обычно я не выделяю кого-то персонально. Для нас самое главное — команда и её достижения. На протяжении всего этого турнира команда была единым целым, и это меня очень порадовало. Мы стартовали с двух сухих побед и закончили сухой победой, причём показывая очень качественную игру с весьма непростыми соперниками, как могло бы кому-то показаться. Прежде всего у нас была Команда, которая работала на этот общий результат. Как я всегда говорю, за ноль в собственные ворота отвечает вся команда, а не только вратарь. Здесь можно выделить каждого, начиная от вратарей и заканчивая теми игроками, которые сегодня были травмированы и не смогли принять участие в игре с Грузией», — приводит слова Скоровича пресс-служба АМФР.