Гимнаст Нагорный прокомментировал победу в сумме многоборья в квалификации ЧЕ

Российский гимнаст Никита Нагорный прокомментировал победу в сумме многоборья в квалификации чемпионата Европы по спортивной гимнастике в Базеле (Швейцария).
«Нормально ли, что ни в одном из снарядов не первый? Не знаю, как это назвать, но могу сказать точно, что сегодня не было задачи выиграть и отобраться во все финалы. Нужно было опробовать свои новые комбинации, потому что в вольных новая программа и в финале постараюсь показать её ещё сильнее.
Коня сделал, как было раньше, на кольцах не смог прибавить, везде по чуть-чуть. На перекладине только пошёл делать полную свою программу, но, к сожалению, тоже не получилось. Ничего страшного, для меня этот чемпионат, — наверное, это будет не очень корректно звучать — является неким опробыванием, моральным, психологическим, чтобы я смог, наконец, вкатиться в эту соревновательную колею. Дай бог, чтобы до Олимпийских игр удалось ещё где-то выступить и чтобы со здоровьем всё было хорошо.
Как обстановка без зрителей? Тухло, очень тухло. Я после вольных сначала продышался, а уже затем надел маску, но всё равно тяжело, постоянно напоминают надевать маски. Хотя мы все сдаём здесь тесты, соблюдаем все меры безопасности. И слишком высокие меры предосторожности, не знаю, может быть, тоже могут влиять на выступление спортсменов. Но это требования для всех», — приводит слова Нагорного «Матч ТВ».
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